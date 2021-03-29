Кызыл, , 12:49 — REGNUM В Туве семь местных жителей предстанут перед судом по обвинению в разбойном нападении и вымогательстве группой лиц. Как сообщили ИА REGNUM в пресс-службе следственного управления СКР по республике, организаторами ОПГ стали двое обвиняемых в ноябре 2019 года.

По данным следствия, с участием ещё трёх мужчин они 18 ноября жестоко избили и ограбили жителя Кызыла. Потерпевшему был нанесён тяжкий вред здоровью, а также материальный ущерб в размере 117 тыс. рублей.

«При этом конечной целью разбойного нападения являлось оказание потерпевшему покровительства, и, как следствие, дальнейшее систематическое получение через него выгодных им контрактов по строительству на территории республики объектов», — отметили в ведомстве.

На след ОПГ удалось выйти благодаря задержанию одного из её членов, который состоял в другой банде. Участники последней также угрожали насилием потерпевшему и его семье, заставив отдать почти 1,3 млн рублей. Деятельность группы была пресечена сотрудниками МВД и ФСБ. К настоящему времени расследование уголовного дела завершено, материалы направлены в суд.