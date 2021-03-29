Москва, , 12:49 — REGNUM США заинтересованы в восстановлении «ядерной сделки» с Ираном, но Тегеран запросит за это большую цену. Об этом 29 марта заявил постоянный представитель РФ при международных организациях в Вене Михаил Ульянов на телеканале «Россия 24».

«Всё-таки политический сигнал Вашингтон послал, он действительно готов восстанавливать сделку. Вопрос в том, как это осуществить», — заявил Ульянов.

«Иран ставит вопрос о том, что раз США вышли из сделки, раз они нанесли огромный экономический ущерб Ирану, то Вашингтон должен первым предпринять все необходимые шаги, снять все санкции, а потом уже Иран вернётся к выполнению своих собственных обязательств», — указал он.

По его словам, «логика определённая в этом есть», но представить реализацию такого сценария практически невозможно.

Ранее Вашингтон заявил о намерении вернуться в ядерную сделку при условии намерения Ирана начать исполнение Совместного всеобъемлющего плана действий (СВПД).

При этом постоянный представитель США при ООН Линда Томас-Гринфилд отметила, что США были разочарованы решением Ирана, согласно которому Тегеран прекратил доступ инспекторов Международного агентства по атомной энергии (МАГАТЭ) на ядерные объекты.