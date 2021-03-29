Сеул, , 12:50 — REGNUM В 2020 году объём электронных платежей в Южной Корее достиг рекордной отметки. Об этом сообщает KBS со ссылкой на представителей Банка Кореи.

Согласно опубликованным данным, среднесуточный объём электронных финансовых транзакций составил 705,5 млрд вон (~$624 млн), что на 32,7% больше, чем год назад.

Известно, что это самый высокий показатель с 2007 года, когда впервые начался сбор данных.

Между тем, в стране ежедневно производилось порядка 16,79 млн электронных финансовых транзакций, что на 48,5% больше, чем в 2019 году.

Эксперты отмечают, что показатели выросли из-за пандемии коронавируса и связанного с ней распространения бесконтактного общения.

Электронные финансовые операции включают все платежи через интернет и мобильные устройства, а также покупки, совершённые с помощью электронных кредитных и дебетовых карт.