Каракас, , 12:48 — REGNUM Венесуэла 29 марта вступила во вторую неделю строгого социального и общего карантина, установленного правительством для сдерживания второй волны COVID-19. Об этом сообщает Prensa Latina.

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Органы здравоохранения Венесуэлы сообщили о 992 новых случаях заболевания коронавирусом накануне, чтобы подтвердить тенденцию к росту, зарегистрированную в этом месяце, вызванную распространением в стране штамма P1 SARS-CoV-2, выявленного в Бразилии.

В ходе проведения промежуточных итогов по борьбе с пандемией президент Венесуэлы Николас Мадуро сообщил, что исполнительная власть поддерживает двухнедельный период строгого карантина, чередующийся с семидневным ослаблением ограничительных мер, чтобы остановить распространение вируса.

Президент предупредил об увеличении числа активных случаев заболевания на территории страны с 27 до 30 на 100 000 жителей, причем самый высокий уровень заболеваемости наблюдается в столичном округе и штатах Миранда, Ла-Гуайра и Боливар.

Глава государства призвал принять крайние меры профилактики и биобезопасности, учитывая большую вирулентность и летальность штамма вируса, первоначально обнаруженного в Бразилии, что привело к увеличению числа смертей и симптоматических случаев в последние дни.

Мадуро призвал население немедленно обращаться в центры помощи при малейшем подозрении на заражение, чтобы избежать серьезных осложнений, и, в конечном итоге, летального исхода.