Пенза, , 12:55 — REGNUM В правительстве Пензенской области произошли кадровые изменения, о которых 29 марта сообщил врио губернатора региона Олег Мельниченко.

Он отметил, что все решения носят абсолютно промежуточный характер. «Дальше, в процессе работы будет определяться эффективность наших государственных служащих, будем смотреть, какая идёт отдача от их деятельности», — подчеркнул Мельниченко. Так, в состав правительства Пензенской области вошли: врио председателя правительства — Николай Симонов; врио первого зампредседателя правительства — Виктор Кувайцев; врио зампредседателя правительства стали — Лариса Рябихина, Вячеслав Космачев, Валерий Беспалов и Олег Ягов.

Начальником управления внутренней политики стал Павел Маслов, врио министра здравоохранения — Александр Никишин, врио министра финансов — Любовь Финогеева, врио министра экономики — Сергей Капралов, врио министра промышленности и инновационной политики — Михаил Торгашин, врио минкультуры и туризма — Татьяна Курдова, и.о. министра лесного, охотничьего хозяйства и природопользования — Игорь Чернышов, врио министра образования — Александр Воронков, врио министра сельского хозяйства — Роман Калентьев, врио министра строительства и дорожного хозяйства — Александр Гришаев, врио министра труда, соцзащиты и демографии — Алексей Качан, врио министра физической культуры и спорта — Григорий Кабельский, врио начальника департамента госимущества — Андрей Кудинов, и.о. начальника департамента градостроительства и архитектуры — Татьяна Николаева, и.о. начальника департамента информационной политики и СМИ — Сергей Федотов, врио начальника управления ветеринарии — Михаил Максимов, и.о. начальника управления Госжилстройтехинспекции — Александр Киндаев, врио начальника управления ЖКХ и ГЗН — Михаил Панюхин, врио начальника управления цифрового развития, ИТ и связи — Алексей Костин, врио начальника управления общественной безопасности и обеспечения деятельности мировых судей — Василий Ложкин, и.о. начальника управления по регулированию контрактной системы и закупкам — Дмитрий Шеменев, врио начальника управления по регулированию тарифов и энергосбережению — Наталья Клак, и.о. начальника управления транспорта — Алексей Мещеряков, врио председателя комитета Пензенской области по охране памятников истории и культуры — Александр Понякин, врио председателя комитета по делам архивов — Зуфяр Бибарсов.ИА REGNUM напоминает, что с 26 марта временно исполняющим обязанности губернатора Пензенской области назначен сенатор от этого региона Олег Мельниченко. Соответствующий указ подписал президент России Владимир Путин.

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