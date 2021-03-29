Москва, , 12:47 — REGNUM Выдавливание китайских инвесторов с предприятия «Мотор Сич» на Украине — лишь малое проявление бездумного следования нынешнего киевского руководства в фарватере американской политики, отметил обозреватель ИА REGNUM Михаил Демурин 29 марта, комментируя прогноз китайского эксперта в отношении экономики Украины.

Как ранее сообщалось, ситуация с возвращением в госсобственность предприятия «Мотор Сич» может обернуться большими экономическими потерями для Украины, считает декан факультета международной политологии Института политики и права Цзинаньского университета Хун Тао.

«Новая администрация США ведёт себя всё более агрессивно по отношению к двум важнейшим для украинской экономики партнёрам: Китаю и России.

В случае с Россией Киев надеется на военно-политические дивиденды от враждебной нашей стране линии, и это стремление с учётом характера современного украинского режима и его планов в Донбассе хотя бы отчасти понятно.

Что же касается Китая, то здесь, как мне это видится, проамериканский раж полностью затмевает разум правительству Зеленского. Украина, во-первых, понесёт крупные экономические потери, поскольку завязана на Китай не только в сфере инвестиций, но и по экспорту.

Но этого мало. Уверен, что и в политической области Китай покажет, что так обращаться с ним, как это делают сейчас украинцы, никому не позволено. Недавние ответные санкции Пекина в отношении США и Канады служат тому дополнительным подтверждением.

Сегодня Китай всё более внимательно присматривается к возможностям, которые для него открывает сотрудничество с Россией в Крыму, и это уже не просто экономика.

Думаю, что в контексте нарастания американо-китайских противоречий и желания Китая получить со стороны России поддержку его планов по Тайваню вполне резонно ожидать политических жестов Пекина в поддержку признания Крыма неотъемлемой частью российской территории», — высказал своё мнение Михаил Демурин.

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