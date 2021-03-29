Ульяновск, , 12:46 — REGNUM В Ульяновске в мусорном баке нашли тело младенца. Об этом сообщает региональное министерство здравоохранения.

Информация о происшествии поступила 27 марта около 06:00 часов. В министерстве уточняют, что в одном из мусорных баков Засвияжского района Ульяновска обнаружено тело новорождённого ребёнка, его вес составляет 2,3 кг.

Тело доставлено в областное бюро судебно-медицинской экспертизы. Информация передана в правоохранительные органы для расследования.

Как сообщало ИА REGNUM, в сентябре 2020 года в Кузоватовском районе Ульяновской области во время пожара погиб ребёнок, а также двое взрослых. По предварительным данным, причиной смерти стало отравление угарным газом из-за «тления предмета обихода».

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