Нальчик, , 12:46 — REGNUM В Кабардино-Балкарии появится новая зона отдыха в Чегемском районе. Дан старт реализации проекта «Чегем-парк», ставшего победителем всероссийского конкурса на лучший проект комфортной городской среды, сообщили в пресс-службе главы и правительства региона.

На выигранный грант в размере 61 млн рублей будут созданы четыре зоны отдыха, в том числе спортивная, детская, культурная и рекреационная. Парк расположится вдоль Баксанского шоссе от улицы Кирова до выезда из города Чегема. На всем протяжении нового городского пространства будут проведены работы по благоустройству, озеленению и установке малых архитектурных форм.

Как сообщало ИА REGNUM, в 2020 году в конкурсе на лучший проект комфортной городской среды победили 160 городов большой и малой численности из разных субъектов РФ. Общий призовой фонд конкурса составил 10 млрд рублей.

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