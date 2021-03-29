Москва, , 12:45 — REGNUM Кремль проводит анализ действий новой американской администрации, после чего будет принято решение относительно внешнеполитического вектора по США. Об этом журналистам заявил пресс-секретарь президента РФ Дмитрий Песков.

«Сейчас проводится анализ, проводится ревизия тех действий, которые предпринимаются американцами в составе новой администрации. Потребуется время, чтобы этот анализ осуществить. Потом будут приняты решения относительно того, как выстраивать нашу линию», — сказал Песков.

Он сослался на положения Конституции РФ, согласно которой внешнюю политику определяет глава государства.

Песков пообещал, что президент РФ Владимир Путин «именно это и сделает».