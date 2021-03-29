Москва, , 12:42 — REGNUM Посол России в Вашингтоне Анатолий Антонов ещё не докладывал президенту РФ Владимиру Путину о ситуации в отношениях с Соединёнными Штатами. Об этом 29 марта заявил пресс-секретарь главы российского государства Дмитрий Песков.

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«Нет, ещё не докладывал», — подчеркнул официальный представитель Кремля.

Песков добавил, что по линии Министерства иностранных дел РФ и специальных ведомств доклады идут постоянно.

Как сообщало ИА REGNUM, посол РФ в США Анатолий Антонов был вызван в Москву для консультаций в свете пересмотра отношений между Россией и США после резких заявлений главы Белого дома Джозефа Байдена в адрес российского лидера Владимира Путина. Которого он навал «убийцей».

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Ранее дипломат заявил, что возможность проведения его встречи с президентом РФ зависит от наличия времени у главы государства. В свою очередь в Кремле отметили, что российский лидер при необходимости заслушает доклад посла в США Анатолия Антонова.