Москва, , 12:46 — REGNUM Требование о безвозмездной передаче госорганам обезличенных данных граждан грозит российским компаниям расходами в «десятки миллионов рублей». В АНО «Цифровая экономика» правительству РФ предлагают отказаться от этого требования, пишет 29 марта газета «Коммерсантъ».

Рабочая группа «Нормативное регулирование» АНО подготовила поправки к законопроекту, который регулирует оборот обезличенных данных. В организации считают, что десятки миллионов рублей потребуются компаниям для создания инфраструктуры для обезличивания и сбора согласий.

«Рабочая группа предлагает исключить из документа норму, по которой бизнес должен безвозмездно предоставлять обезличенные данные россиян государству», — говорится в публикации.

В организации также считают, что требование об отдельном согласии пользователей на обезличивание информации избыточно. Предложения рассмотрели 25 марта на совещании рабочей группы и направили в Минцифры и аппарат правительства.

Законопроект о регулировании персональных данных внесен в Госдуму в начале 2020 года. Предполагается, что принятие закона упростит для компаний порядок сбора согласий граждан на обработку их персональных данных. Например, граждане смогут давать согласие на обработку данных для нескольких целей и несколькими лицами.

Как сообщало ранее ИА REGNUM, в первом чтении законопроект «О внесении изменений в ФЗ «О персональных данных» Госдума приняла 16 февраля 2021 года.

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