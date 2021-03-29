Сеул, 29 марта, 2021, 12:43 — ИА Регнум. В сеть выложили шпионские снимки нового самого компактного кроссовера Hyundai — модели AX1. Фотографии с автомобилем размещены на сайте IndianAutosBlog.

IndianAutosBlog Hyundai AX1

Автомобиль был сфотографирован на стоянке в Южной Корее перед погрузкой на автовоз. Модель практически полностью покрыта защитным камуфляжем.

Ожидается, что в моторную линейку новинки войдут бензиновые трехцилиндровые двигатели рабочим объёмом один литр, которые будут «трудиться» с механической или роботизированной трансмиссией.

Уже в базовой комплектации компактный кроссовер получит: фронтальные подушки безопасности, антиблокировочную систему и систему распределения тормозных усилий. Также автопроизводитель оснастит авто парктроником и салонным зеркалом заднего обзора с автоматическим затемнением.

Официальная премьера Hyundai AX1 планируется в нынешнем году. По предварительной информации, модель будет продаваться только на авторынках Юго-Восточной Азии.

Ранее компания Hyundai провела в Соединённых Штатах испытания 190-сильного пикапа Santa Cruz. Концепт этой модели был представлен ещё в 2015 году. Премьера же серийного экземпляра авто состоится в ближайшем будущем.

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