Ереван, , 12:42 — REGNUM В настоящее время встреча глав МИД Армении и Азербайджана по вопросам продолжения урегулирования ситуации в Нагорном Карабахе не запланирована. Об этом 29 марта сообщил глава армянского МИД Ара Айвазян во время заседания постоянной комиссии парламента страны по внешним связям.

Как уточнил Айвазян, 1 апреля он поедет в Москву для того, чтобы принять участие в заседании совета глав МИД стран — участниц СНГ.

«В настоящий момент трехсторонняя или двухсторонняя встреча (с главой МИД Азербайджана) не планируется, однако в ходе заседания, естественно, будут встречи с разными партнерами», — сказал он.

Также глава армянского МИД подчеркнул, что Ереван считает возвращение пленных военнослужащих и удерживаемых азербайджанской стороной гражданских лиц важной предпосылкой для восстановления атмосферы доверия в отношениях с Баку.

«Для окончательного решения нагорнокарабахского конфликта необходимо восстановление атмосферы доверия. Но атмосфера доверия не восстанавливается сразу. Для этого необходимо, чтобы решался вопрос о возвращении наших военнопленных и удерживаемых гражданских лиц. Это будет реально положительный шаг со стороны нашей соседней страны (Азербайджана)», — подчеркнул Айвазян.

Как сообщало ИА REGNUM, ранее премьер-министр Армении Никол Пашинян заявил, что в апреле 2021 года он подаст в отставку, но останется временно исполнять обязанности главы правительства вплоть до проведения парламентских выборов.