Уфа, , 12:41 — REGNUM Один человек погиб, еще две пострадали в результате ДТП на трассе в Башкирии. Об этом 29 марта сообщает пресс-служба ГИБДД по региону.

Сообщается, что ДТП произошло утром 29 марта на перекрёстке Красная Башкирия — Аэропорт на 7 км автотрассы Аэропорт — Магнитогорск.

По предварительной информации, автомобиль Volvo S40, за рулем которого находился 68-летний житель Башкирии, столкнулся с автомобилем «Лада Веста».

В результате, водитель автомобиля Volvo получил не совместимые с жизнью травмы. Пострадали водитель «Лада Веста» (32-летний житель Магнитогорска) и 48-летняя женщина, которая ехала в этом автомобиле.

Сейчас специалисты устанавливают все обстоятельства ДТП.

Ранее ИА REGNUM сообщало о том, что в Башкирии в результате ДТП на автотрассе два человека получили тяжелые травмы.