Москва, , 12:37 — REGNUM Программа туристического кешбэка будет расширена на отдых школьников и студентов. Об этом 29 марта сообщил премьер-министр РФ Михаил Мишустин на совещании с заместителями.

Он дал соответствующее поручение вице-премьеру Дмитрию Чернышенко.

«Прошу детально проработать вопрос, чтобы уже этим летом школьники и студенты могли воспользоваться возможностями программы», — сказал Мишустин.

Как сообщало ИА REGNUM, в России планируется смягчить требования к детскому отдыху в летнее время.