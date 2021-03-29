Москва, 29 марта, 2021, 12:37 — ИА Регнум. Программа туристического кешбэка будет расширена на отдых школьников и студентов. Об этом 29 марта сообщил премьер-министр РФ Михаил Мишустин на совещании с заместителями.

Соролья Хоакин. Лето. 1904

Он дал соответствующее поручение вице-премьеру ДмитриюЧернышенко.

«Прошу детально проработать вопрос, чтобы уже этим летом школьники и студенты могли воспользоваться возможностями программы», — сказал Мишустин.

Как сообщало ИА REGNUM, в России планируется смягчить требования к детскому отдыху в летнее время.