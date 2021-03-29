Москва, 29 марта, 2021, 12:37 — ИА Регнум. Законопроект, регулирующий проведение ряда хирургических операций у животных, в частности кошек и собак, внесла в Госдуму Мосгордума, передает корреспондент ИА REGNUM 29 марта.

Анна Рыжкова ИА REGNUM Кот

Предполагается введение в основной понятийный аппарат ключевого термина «проведение на животных ветеринарных и иных процедур в нелечебных целях», к которому предложено отнести хирургическое или иное изменение анатомических либо физиологических качеств и свойств животного как биологического вида при отсутствии для такого изменения ветеринарных показаний.

Кроме того, предлагается включить в понятие «жестокое обращение с животным» случаи причинения животному непереносимой боли (непереносимых физических страданий) либо вреда его здоровью в результате проведения на животных ветеринарных и иных процедур в нелечебных целях.

Если законопроект найдет поддержку у большинства депутатов Госдумы, то под запрет попадут такие операции, как онихэктомия, тендонэктомия (удаление у кошек на лапе участка сухожилия для того, чтобы животное не смогло выпускать когти) и «иные действия, направленные на хирургическое изменение внешнего вида животных при отсутствии для такого воздействия ветеринарных показаний».

Одновременно авторы предлагают на уровне федерального закона определить перечни случаев, когда проведение на животных ветеринарных и иных процедур может быть допустимо. В частности, речь идет о принятии мер по предотвращению появления нежелательного потомства у животных; оказании помощи животным, находящимся в опасном для их жизни состоянии; в иных случаях, предусмотренных законами и иными нормативными правовыми актами субъектов Российской Федерации.

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