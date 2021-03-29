Москва, , 12:36 — REGNUM Перезаключение «ядерной сделки» с Ираном осложняется политической ситуацией в самом Тегеране. Об этом 29 марта заявил постоянный представитель РФ при международных организациях в Вене Михаил Ульянов на телеканале «Россия 24».

«В Иране 18 июня президентские выборы, и ближе к выборам вести переговоры будет крайне затруднительно, так же как и после них. И второй аспект — иранский парламент принял решение о существенном сокращении объёма деятельности МАГАТЭ в Иране, декабрьский закон», — заявил Ульянов.

Кроме того, ещё одна проблема возникает в связи с дополнительным протоколом, который давал агентству большие возможности в плане проверок.

«Тогда (представители) МАГАТЭ должны договориться с иранцами об определённых мерах, которые позволяли обеспечить и позволяют сейчас обеспечивать достаточно приемлемый уровень проверок», — указал он.

«Эта договорённость будет действовать три месяца, и где-то 22−23 мая она прекратит своё существование, если не будет продлен. Короче говоря, мы все находимся под прессингом временного фактора. Как будут развиваться события, предсказать трудно», — отметил Ульянов.

Ранее СМИ сообщили о том, что Китай собирается в ближайшие 25 лет инвестировать в Иран 400 млрд долларов в обмен на стабильные поставки нефти. Соответствующее соглашение было подписано 27 марта.