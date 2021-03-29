Ростов-на-Дону, , 12:36 — REGNUM В Ростовской области за истекшие сутки положительный результат теста на коронавирус получили 242 человека. Об этом сообщает региональный оперштаб 29 марта. Днём ранее на Дону выявили 243 носителя инфекции.

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Новые случаи заражения коронавирусом установлены в 47 городах и районах Ростовской области. Наибольший прирост зафиксирован в Ростове-на-Дону (91). В остальных территориях выявили от одного до семи носителей инфекции. Около 20% заразившихся — люди старше 66 лет, 7,3% — дети.

За весь период пандемии в Ростовской области положительный результат теста на коронавирус получили 80 357 человек, из них выздоровели 72 127 пациентов.

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