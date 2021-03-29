Екатеринбург, , 12:53 — REGNUM Мэрия Екатеринбурга предложит городской думе проект структурных изменений в горадминистрации. Об этом заявил журналистам спикер представительного органа Игорь Володин.

По словам председателя думы, депутаты ждут документ к 31 марта 2021 года. «Будет объявлено внеплановое заседание соответствующей думской комиссии», — цитирует Володина «ЕАН».

Какие структурные изменения предложены в проекте, пока не сообщается. Судьбу нововведений решат на заседании городской думы.

Как сообщало ИА REGNUM, в феврале 2021 года мэром Екатеринбурга стал бывший первый вице-губернатор Свердловской области Алексей Орлов.