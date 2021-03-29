Бор, Нижегородская область, , 12:36 — REGNUM Городской суд города Бор признал главу администрации Нижегородского района Алексея Мочкаева виновным в злоупотреблении должностным положением и приговорил его к двум годам лишения свободы условно с испытательным сроком на год. Об этом ИА REGNUM сообщили в пресс-службе судов общей юрисдикции 26 марта.

По версии обвинения, в 2016 году Мочкаев, будучи первым заместителем главы Борского района, сдал в аренду ремонтную базу муниципального автотранспортного предприятия по заниженным расценкам.

«В результате из-за занижения арендных платежей в период с декабря 2016-го по февраль 2018 года транспортное предприятие недополучило прибыль в размере 2,79 млн рублей».

Второй обвиняемый по делу — экс-директор МУП «Борское ПАП» Владимир Новиков получил 1,5 года условно с испытательным срок.

Как сообщает «Коммерсант-Приволжье» Мочкаев был «временно отстранен до результатов разбирательства, но не уволен с муниципальной службы, а нынешний глава Илья Лагутин пока взят на срочный контракт».