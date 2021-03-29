Волгоград, , 12:37 — REGNUM Ещё 117 носителей коронавируса выявлены в Волгоградской области 29 марта, сообщили корреспонденту ИА REGNUM в региональном оперативном штабе. Это на пять меньше, чем за предыдущие сутки. В стационарах находятся 2 208 взрослых и 16 детей, в том числе с подтверждённым коронавирусом — 1 361 пациент.

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Всего в Волгоградской области зарегистрировано 53 398 случаев заболевания COVID-19. Выздоровели 51 092 человека, из них 110 пациентов завершили лечение за прошедшие сутки.

От осложнений на фоне инфекции скончались ещё пять человек. Таким образом, всего в регионе зафиксировано 945 смертельных случаев СОVID-19.