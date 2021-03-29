Санкт-Петербург, , 13:04 — REGNUM Родственники двух мужчин, погибших после падения с шестиметровой высоты с террасы ресторана «Цеппелин» в петербургском отеле «Азимут», взыскали через суд 6 млн рублей. Об этом 29 марта сообщили в объединенной пресс-службе судов (ОПС) Санкт-Петербурга.

Трагедия произошла в гостинице «Азимут» (собственник АО «Гостиница «Советская») во время свадебного банкета в октябре 2018 года. Двое друзей жениха — Алексей Скулин и Андрей Пузырев — вышли на террасу ресторана «Цеппелин» (ООО «Приятного аппетита»). В какой-то момент между ними завязалась «шуточная» потасовка, они прислонились заграждению из оргстекла и упали с шестиметровой высоты. Оба погибли на месте. По данному факту было возбуждено уголовное дело по статье 238 УК — «Оказание небезопасных услуг, повлекшее по неосторожности смерть двух человек».

В ходе расследования уголовного дела было установлено, что конструкции ограждения крыши ресторана «Цеппелин» и ее эксплуатация не соответствуют требованиям нормативных актов. В связи с чем, с иском к АО «Гостиница «Советская» о взыскании вреда в суд обратились пять родственников погибших. Каждый из них требовал 3 млн рублей.

«Представители ответчика просили в удовлетворении иска отказать, так как несчастный случай произошел в результате нарушения, допущенного должностными лицами ООО «Приятного аппетита», которое использовало данную часть крыши на основании договора аренды», — уточнили в ОПС.

По ходатайству ответчика судом была назначена судебная строительно-техническая экспертиза, которая установила, что конструкция ограждения, в том числе крепежные элементы экранов из оргстекла, не соответствуют требованиям нормативных актов РФ. В такой сборке это ограждение можно было использовать только как элемент дизайна, но не как ограждение на эксплуатируемой крыше.

Суд взыскал с АО Гостиница «Советская» 6 млн рублей. Однако на это решение суда уже поданы апелляционные жалобы.