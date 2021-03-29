Илекский район, , 12:35 — REGNUM В Оренбургской области в отношении 31-летней бывшего старшего менеджера банка возбудили уголовное дело. Её подозревают в присвоении денег с использованием служебного положения, сообщает СУ СКР по региону.

По версии следствия, в Илекском районе экс-банкир в августе 2020 года, находясь в офисе, собственноручно расписалась за клиента (82-летнюю местную жительницу) в приходно-кассовом ордере о получении денежных средств. Со счета пенсионерки было похищено 300 тысяч рублей.

«В рамках уголовного дела проводятся следственные действия, направленные на сбор и закрепление доказательственной базы, принимаются необходимые обеспечительные меры для последующего исполнения приговора суда и возмещения ущерба, причиненного потерпевшей», — отметили в СУ СКР по Оренбуржью.

Как уже сообщало ИА REGNUM, ранее в Оренбурге обвинили менеджера коммерческого банка в хищении 12 млн рублей. По данным следствия, сотрудник банка оформил десятки банковских карт, используя персональные данные физлиц, к которым имел доступ.

Читайте ранее в этом сюжете: В Оренбурге в суд передано дело о хищении у банка более 12 млн рублей