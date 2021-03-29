Москва, , 12:35 — REGNUM Пресс-секретарь президента России Дмитрий Песков подтвердил проведение Парады Победы в Москве. Об этом он заявил журналистам 29 марта.

Он сказал, что не знает, будут ли приглашаться иностранные гости. «Парад Победы точно будет», — сказал представитель Кремля.

Ранее министр обороны России Сергей Шойгу заявил, что мероприятия, посвященные 76-й годовщине Победы в Великой Отечественной войне, пройдут в 377 городах и населенных пунктах. Военные парады пройдут в 28 городах.

Читайте ранее в этом сюжете: В сети обсудили готовность Кремля провести парад Победы в 2021 году