Сеул, , 12:40 — REGNUM Глава МИД Южной Кореи Чон Ый Ён провёл телефонные переговоры с министром иностранных дел Узбекистана Абдулазизом Камиловым. Об этом сообщает Yonhap News со ссылкой на представителей южнокорейского внешнеполитического ведомства.

По их словам, представители двух стран обсудили пути развития двусторонних отношений, включая торговое соглашение и подготовку проекта, приуроченного к 30-летию установления дипломатических отношений, и ситуацию на Корейском полуострове.

Чон Ый Ён также пригласил высокопоставленных лиц Узбекистана на саммит партнёрства ради зелёного развития и глобальных целей до 2030 года (P4G), который пройдёт в Сеуле в мае текущего года, и призвал сохранить интерес к процессу установления мира на Корейском полуострове.

В свою очередь, Камилов выразил поддержку новой северной политике Сеула и усилиям по денуклеаризации и установлению мира на полуострове.