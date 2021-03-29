Чебоксары, , 12:34 — REGNUM В Чувашии завершено расследование уголовного дела в отношении бывшего главного врача Республиканской станции скорой медицинской помощи. Его обвинили в превышении полномочий при закупке реагентов, сообщили ИА REGNUM в пресс-службе следственного управления СКР по Чувашской Республике.

Следствие полагает, что в апреле — мае 2016 года был нарушен ряд требований закона о контрактной системе при закупке ста упаковок картриджей с реагентами, у которых ограниченный срок годности.

«Закупка проводилась по цене, превышающей рыночную в 1,4−1,8 раза, и в объёме, который привёл к переизбытку указанных медицинских изделий и истечению срока их годности до их использования», — говорится в сообщении.

В следственном управлении также отмечают, что на участие в данном аукционе заявки подали две организации, которые фактически являются между собой партнерами, а аукцион, как полагают правоохранители, «был организован и проведен обвиняемым в их интересах». Ущерб, который нанесён Республиканской станции скорой медицинской помощи, оценивается в 4,3 млн рублей.

Следственные действия проводились в Чувашии, Москве и Санкт-Петербурге, допрошены свыше 50 свидетелей. В министерство здравоохранения Чувашии внесено представление.

Правоохранители отмечают, что фигурант уголовного дела частично возместил ущерб на 500 тыс. рублей.

Обвинение предъявлено в совершении преступления, предусмотренного ч. 1 ст. 286 УК РФ («Превышение должностных полномочий»). Дело передано в Ленинский районный суд Чебоксар.

Как сообщало ИА REGNUM, в апреле 2020 года в Чувашии вынесен приговор бывшему главному врачу республиканского наркологического диспансера. Её обвинили в серии преступлений — превышении полномочий, халатности и подлоге. Речь, в частности, идёт о дополнительной закупке реагентов, которые не были использованы в связи с истечением срока годности. Суд вынес условный приговор.

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