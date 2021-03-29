Кропивницкий, Украина, 29 марта 2021, 12:39 — REGNUM В украинском Кировограде (переименован в Кропивницкий) в многоэтажном панельном доме рухнуло перекрытие. Об этом сообщил 28 марта мэр города Андрей Райкович 28 марта на своей странице в социальной сети Facebook.
По его словам, квартиру на последнем этаже здания попытались реконструировать, проигнорировав при этом строительные нормы.
Мэр рассказал, что во избежание дальнейшего разрушения здания перекрытие между четвёртым и пятым этажом будет укреплено, жителей дома частично отселят.
Как сообщало ИА REGNUM, ранее в Запорожье также обрушились перекрытия многоэтажного дома. Пострадал один человек, его достали из-под завалов и госпитализировали.
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