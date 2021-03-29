Кропивницкий, Украина, , 12:39 — REGNUM В украинском Кировограде (переименован в Кропивницкий) в многоэтажном панельном доме рухнуло перекрытие. Об этом сообщил 28 марта мэр города Андрей Райкович 28 марта на своей странице в социальной сети Facebook.

По его словам, квартиру на последнем этаже здания попытались реконструировать, проигнорировав при этом строительные нормы.

«Беда в том, что ремонтники проигнорировали все строительные нормы и снесли, как говорится, несущую стену! Плиты перекрытия просто обвалились», — сказано в сообщении.

Мэр рассказал, что во избежание дальнейшего разрушения здания перекрытие между четвёртым и пятым этажом будет укреплено, жителей дома частично отселят.

«К счастью, в этой ситуации обошлось без жертв. Но подъезд, где произошла авария, отключили от всех коммуникаций», — добавил чиновник.

Как сообщало ИА REGNUM, ранее в Запорожье также обрушились перекрытия многоэтажного дома. Пострадал один человек, его достали из-под завалов и госпитализировали.

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