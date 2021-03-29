Салехард, , 12:33 — REGNUM На Ямале Салехард и Надым соединит автобусный маршрут. Об этом сообщает региональный оперативный штаб.

Автобусы будут курсировать между городами три раза в неделю — по средам, пятницам и воскресеньям. Первый автобус отправится в путь из Салехарда 2 апреля в 06:30 по местному времени (04:30 мск) с остановки «Рынок». Время в пути составит около пяти часов. На маршруте предполагаются две короткие остановки.

Вместительность автобусов — 19 человек. Стоимость билета составит две тысячи рублей. За перевоз багажа предусмотрена доплата в 500 рублей.

Как ранее сообщало ИА REGNUM, трассу Надым-Салехард строили девять лет и сдали в эксплуатацию 9 декабря 2020 года. Протяжённость дороги составляет 344 км.

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