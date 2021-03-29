Кемерово, , 12:33 — REGNUM В Кемеровской области возбуждено уголовное дело по факту уклонения руководством фирмы по предоставлению грузового автомобильного транспорта от уплаты налогов в особо крупном размере. Об этом корреспонденту ИА REGNUM сообщили в пресс-службе следственного управления СКР по региону.

По данным следствия, с января 2015 года по март 2017-го подозреваемые не выплачивали налог на добавленную стоимость.

«Руководство фирмы включало в налоговые декларации ложные сведения о произведенных вычетах путем создания фиктивного документооборота с организациями, которые фактически для предприятия работы не выполняли», — отметили в ведомстве.

В результате бюджет страны не досчитался 45 млн рублей. Нарушения были выявлены сотрудниками налоговой службы и управления экономической безопасности МВД по региону. Расследование уголовного дела продолжается.