Тбилиси, , 12:33 — REGNUM Итоги выборов в парламент Грузии, которые прошли в октябре и ноябре 2020 года, признаны международными парламентскими организациями, поэтому нет причин, чтобы проводить перевыборы. Об этом, как передает «Общественное телевидение», 29 марта заявил журналистам премьер-министр страны Ираклий Гарибашвили.

«Досрочных выборов в стране не будет. Мы закончили разговор об этом», — сказал глава грузинского правительства.

Он подчеркнул, что выборы признали и в Евросоюзе, и в Соединенных Штатах. Также их посчитали состоявшимися наблюдатели от Бюро по демократическим институтам и правам человека (БДИПЧ) ОБСЕ.

Напомним, в Грузии разразился политический кризис после того, как в ноябре 2020 года лидеры оппозиционных партий заявили, что прошедшие в стране парламентские выборы были «сфальсифицированы». Накануне в Тбилиси прибыл представитель Евросовета Кристиан Даниэльсон, чтобы попытаться примирить власти и оппозицию.

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