Воронеж, , 12:32 — REGNUM Уголовное дело возбуждено в Воронеже в отношении водителя такси, который, находясь за рулём в нетрезвом виде, сбил пожилую женщину-пешехода. Об этом корреспонденту ИА REGNUM сообщила руководитель ГУ МВД по Воронежской области Наталья Куликова.

«Специализированным отделом по расследованию дорожно-транспортных происшествий Главного следственного управления ГУ МВД России по Воронежской области в отношении 48-летнего жителя Железнодорожного района возбуждено уголовное дело по признакам преступления, предусмотренного пунктом «а» части 4 статьи 264 Уголовного кодекса Российской Федерации «Нарушение лицом, управляющим автомобилем, правил дорожного движения или эксплуатации транспортных средств, повлекшее смерть человека и совершенное в состоянии алкогольного опьянения», — сообщила Наталья Куликова.

Авария произошла около 17:50 28 марта на улице Богдана Хмельницкого в Воронеже предварительно установлено, что водитель, управляя автомобилем Kia Rio, на высокой скоростью не справился с управлением и вылетел на тротуар, где сбил 73-летнюю женщину. Она скончалась от травм на месте происшествия. При освидетельствовании сотрудниками полиции у водителя было зафиксировано наличие алкоголя в количестве 1,061 миллиграмма на литр выдыхаемого воздуха. На данный момент водитель задержан, решается вопрос об избрании в отношении него меры пресечения в виде заключения под стражу.

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