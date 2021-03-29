Джакарта, 29 марта 2021, 12:30 — REGNUM Президент Индонезии Джоко Видодо решительно осудил взрыв перед соборной церковью Макассара в Южном Сулавеси, сообщает Detik.
Глава государства призвал начальника национальной полиции тщательно расследовать инцидент.
«Что касается террористического акта у входа в соборную церковь Макассара, я решительно осуждаю теракт и поручил начальнику полиции тщательно расследовать эту приступную сеть», — заявил Джоко Видодо.
Президент попросил общественность сохранять спокойствие, потому что государство гарантирует безопасность религиозных общин.
«Весь государственный аппарат не потерпит подобных террористических актов, и я прошу общественность сохранять спокойствие при проведении богослужений, потому что государство гарантирует безопасность религиозных общин, чтобы они могли поклоняться без страха», — подчеркнул президент Индонезии.
Как сообщало ИА REGNUM, исполнителями теракта перед Кафедральным собором в Макассаре стала супружеская пара, состоявшая в браке шесть месяцев.
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