Джакарта, , 12:30 — REGNUM Президент Индонезии Джоко Видодо решительно осудил взрыв перед соборной церковью Макассара в Южном Сулавеси, сообщает Detik.

Глава государства призвал начальника национальной полиции тщательно расследовать инцидент.

«Что касается террористического акта у входа в соборную церковь Макассара, я решительно осуждаю теракт и поручил начальнику полиции тщательно расследовать эту приступную сеть», — заявил Джоко Видодо.

Президент попросил общественность сохранять спокойствие, потому что государство гарантирует безопасность религиозных общин.

«Весь государственный аппарат не потерпит подобных террористических актов, и я прошу общественность сохранять спокойствие при проведении богослужений, потому что государство гарантирует безопасность религиозных общин, чтобы они могли поклоняться без страха», — подчеркнул президент Индонезии.

Как сообщало ИА REGNUM, исполнителями теракта перед Кафедральным собором в Макассаре стала супружеская пара, состоявшая в браке шесть месяцев.

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