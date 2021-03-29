Барнаул, 29 марта, 2021, 12:30 — ИА Регнум. Сама идея ограничить количество и размер кредитов правильная — к сожалению, многие наши сограждане берут кредиты, как будто не понимая, что их нужно будет возвращать. Об этом корреспонденту ИА REGNUM сообщил руководитель фракции «Справедливая Россия» в алтайском краевом законодательном собрании Александр Молотов. Комментируя законопроект, предполагающий введение лимитов для получения кредитов, он также пояснил:

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«Кредитные организации (особенно микрофинансовые) с радостью выдают деньги слабо подкованным в экономической грамотности гражданам, по сути, перекладывая риск невозврата кредита на других заёмщиков и увеличивая им процентную ставку по кредиту. Введение подобного лимита, с одной стороны, ограничит возможности для получения «невозвратных» кредитов, а с другой стороны, несколько уменьшит аппетиты кредитных организаций (среди них возрастёт конкуренция, и они вынуждены будут давать лучшие условия по кредиту).

Вопрос в том, как эта идея будет реализована на практике. Если планка возможных к получению кредитов для гражданина будет завышена, то ничего, по сути, не изменится. А если будет установлен чересчур жёсткий лимит, то это очень ограничит возможности российских заёмщиков, а также снизит потребительский спрос, во многом сейчас поддерживаемый за счёт кредитования».

Как сообщало ИА REGNUM, законопроект об ограничении количества кредитов, которые финансовые организации могут выдать одному гражданину, уже внесен в Госдуму депутатами Анатолием Аксаковым («Справедливая Россия») и Игорем Дивинским («Единая Россия»). Виды кредитов (займов), к которым могут быть применены прямые количественные ограничения, установит Банк России.

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