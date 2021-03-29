Омск, , 12:29 — REGNUM За прошедшие сутки в Омской области подтверждено 102 случая заражения коронавирусом, в том числе 65 человек лечатся амбулаторно. Об этом ИА REGNUM сообщили 29 марта в региональном министерстве здравоохранения.

Следите за развитием событий в трансляции: «Коронавирус в России: вакцинацию необходимо ускорить — трансляция»

За весь период пандемии в Омской области выявлено 43 484 носителя коронавируса. Выздоровели 35 460 человек, в том числе 35 — за сутки.

Напомним, 28 марта в Омской области было выявлено 87 носителей коронавируса, выздоровели 82 человека.

Читайте ранее в этом сюжете: В Омской области прививку от коронавируса сделали почти 70 тыс. человек