Москва, , 12:28 — REGNUM В 2021 году во время кампании летнего отдыха планируется возобновить работу палаточных лагерей. Об этом 29 марта сообщил премьер-министр РФ Михаил Мишустин на совещании с зампредами.

Рассказывая о планах по летнему отдыху детей, глава правительства отметил важность приёма морскими здравницами детей из других регионов РФ. В 2020 году школьники проводили лений отдых в пределах своего субъекта.

«Не работали палаточные лагеря. В этом году возобновим их деятельность. Но в каждом субъекте РФ будут принимать решения об их открытии в зависимости от эпидемиологической ситуации», — сказал он.

При этом власти регионов должны получить для этого необходимые предписания.

Как сообщало ИА REGNUM, в 2021 году планируется ослабить требования по детскому отдыху в летний период.