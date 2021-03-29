Москва, , 12:27 — REGNUM Рост цен на транспортные услуги очень тесно связан с ростом цен на бензин — это очевидно. Если говорить именно про такси, цена на услуги которых и без этого довольно заметно растут в 2021 году, то их рост может оказаться еще более значительным, заявил корреспонденту ИА REGNUM финансовый эксперт Дмитрий Чечулин.

«На это оказывает влияние сразу несколько факторов. Во-первых, далеко не все таксопарки смогли пережить пандемию что сократило число машин в городе.

Во-вторых, в России почти не осталось конкуренции в сегменте. На рынке сейчас два крупных игрока: «Яндекс.Такси» и «Везет».

Их совокупная доля рынка более 70%, а некоторых субъектах до 80%. Поэтому данные компании в целом могут устанавливать цены «на свое усмотрение».

Так, например, за последние два года лично я сам не видел ни одной ситуации, в которой бы вызов машины в «Яндекс.Такси» проходил без повышенного коэффициента «высокий спрос».

Рост же цен на бензин в начале дачного сезона и сезона отпусков — это уже традиционная практика. Однако в 2019—2020 годах он был не такой заметный благодаря традиционному снижению цен на топливо в январе-марте.

Но с декабря 2020 года до середины марта 2021 года цена бензина на бирже выросла на 18,5%, что сделало невозможным закупку дешевого бензина «в прок».

Это значит, что рост цен на бензин точно окажется выше инфляции, а возможно достигнет и двухзначных показателей уже в середине лета.

Также рост цен на внутреннем рынке связан с изменением в акцизной структуре и ростом привлекательности продажи бензина на экспорт (аналогичная ситуация сложилась на рынке зерна в конце 2020 года).

Совокупность этих факторов, действительно, может существенно повлиять на стоимость не только пассажирских перевозок, но и в целом на данные по инфляции в России за 2021 год», — высказал своё мнение эксперт».

Как сообщало ИА REGNUM, поездки на такси будут обходиться жителям России на 5−10% дороже из-за увеличения цен на бензин, предупредила председатель Общественного совета по развитию такси Ирина Зарипова.

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