Казань, , 12:42 — REGNUM Из-за очередного происшествия, случившегося 28 марта со слоном в казанском цирке, номера с участием этих животных больше не будут проходить. Соответствующую информацию опубликовала пресс-служба цирка.

«В программе «Шоу слонов и магия цирка» произошли изменения, связанные с невозможностью дальнейшего участия слонов», — говорится в сообщении.

ИА REGNUM напоминает, 28 марта на одного из сотрудников цирка в Казани напал слон. Пострадавшему потребовалась помощь врачей. В местных СМИ появилась информация, что 29-летнего рабочего госпитализировали в больницу с множеством переломов и сотрясением мозга. Ранее, 21 марта, прямо во время выступления на манеже этого же цирка один слон напал на другого слона. Зрителям пришлось покинуть выступление.

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