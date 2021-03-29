Ставрополь, , 12:27 — REGNUM В Ставропольском крае семья бывшего заместителя министра спорта Сергея Серикова требует разбирательства в причинах его смерти. Супруга скончавшегося в октябре 2020 года чиновника обратилась в министерство здравоохранения с требованием установления истинных обстоятельств, которые послужили причиной гибели мужчины, пишет NewsTracker.

По словам женщины, ее муж не страдал никакими хроническими заболеваниями. После заражения коронавирусом он был госпитализирован в удовлетворительном состоянии в краевую инфекционную больницу. Позже его перевели в реанимацию, где он умер 19 октября.

Врачи не смогли объяснить родственникам, почему он скончался. В ответ на свои вопросы родные в течение полугода получали расплывчатые ответы. Между тем родные считают, что в гибели 64-летнего Серегея Серикова много неясного, и требуют установления истины.