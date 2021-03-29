Москва, , 12:26 — REGNUM Попытки Вашингтона восстановить прежние отношения с Ираном наталкиваются на ряд проблем. Об этом 29 марта заявил постоянный представитель РФ при международных организациях в Вене Михаил Ульянов на телеканале «Россия 24».

«В отношении Ирана ситуация неясна. Мы находимся сейчас в переходном этапе, и в ближайшие полтора-два месяца будет решаться вопрос, удастся ли начать восстанавливать совместный всеобъемлющий план действий, известный как «ядерная сделка», или же она останется в полуразобранном состоянии до конца года», — заявил Ульянов.

Никаких переговоров прямых на этот счёт пока нет, но дипломатические контакты продолжаются, отметил он.

«Здесь мы сталкиваемся с фактором времени. Два обстоятельства: в Иране 18 июня президентские выборы, и ближе к выборам вести переговоры будет крайне затруднительно, так же как и после них. И второй аспект — иранский парламент принял решение о существенном сокращении объёма деятельности МАГАТЭ в Иране, декабрьский закон», — указал Ульянов.

Он отметил, что с конца февраля 2021 года перестал действовать временно дополнительный протокол, который давал агентству большие возможности в плане проверок.

Ранее СМИ сообщили о том, что Китай собирается в ближайшие 25 лет инвестировать в Иран 400 млрд долларов в обмен на стабильные поставки нефти. Соответствующее соглашение было подписано 27 марта.