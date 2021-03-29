Казань, , 12:26 — REGNUM Казанский «Рубин» не планирует продавать грузинского полузащитника Хвичу Кварацхелию в летнее трансферное окно. Об этом 29 марта заявил гендиректор клуба Рустем Сайманов.

«У меня не стоит задача продать его. Моя задача — оставить его в «Рубине» и сделать так, чтобы он играл как можно дольше у меня», — цитирует Сайманова «Спорт-Экспресс».

Он добавил, что доволен, как продвигается карьера Кварацхелии, который является твёрдым игроком основы «Рубина».

Ранее сообщалось, что 20-летним футболистом интересуются итальянские клубы «Ювентус» и «Милан». Кварацхелия выступает за «Рубин» с 2019 года.

Как ранее сообщало ИА REGNUM, Кварацхелия забил гол за сборную Грузии в ворота команды Испании.

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