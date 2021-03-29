Ростов-на-Дону, 29 марта 2021, 12:25 — REGNUM В социальных сетях появилась карта застройки Ростова-на-Дону по годам. Её создателем стал научный сотрудник Южного научного центра РАН, кандидат географических наук Игорь Шевердяев.
В небольшом посте автор пояснил, как пользоваться картой. В частности, многоквартирные дома по годам постройки закрашены от зелёного (дореволюционные здания) до красного (современные дома).
https://www.instagram.com/p/CM4mxZDgWKV/
Так называемый путеводитель создан на основе открытых данных «Реформы ЖКХ».