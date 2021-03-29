Брянск, , 12:26 — REGNUM В превышении должностных полномочий признана виновной бывший заместитель главы администрации Комаричского района Брянской области. Женщина закрыла глаза на качество жилья для детей-сирот и заключила контракты на покупку квартир по заниженной цене, сообщили ИА REGNUM 29 марта в пресс-службе регионального Следственного комитета.

Чиновница в 2017 — 2019 годах отвечала за реализацию государственной программы по обеспечению жильём детей-сирот и детей, оставшихся без попечения родителей. Она подписала акты приёма качества нескольких квартир, зная об их несоответствии техническим заданиям. Ещё несколько жилых помещений были приобретены муниципалитетом без учёта реальной рыночной стоимости, которая в некоторых случаях была ниже до 30%. В итоге бюджету нанесён ущерб на сумму более 11 млн рублей.

Приговором суда женщине назначено наказание в виде 1,5 года лишения свободы условно. Ещё два года она не сможет занимать государственные должности. Приговор пока не вступил в законную силу.