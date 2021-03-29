Москва, , 12:25 — REGNUM По итогам февраля 2021 года российские дилеры продали 5247 китайских кроссоверов и внедорожников (сегмент SUV) — на 83% больше, чем за аналогичный месяц прошлого года. Об этом сообщается на сайте «Автостат Инфо».

Отмечается, что всего за указанный месяц в России было реализовано 56 229 новых кроссоверов и внедорожников, что на 3,3% больше, чем год назад, когда было продано 54 446 единиц автомобилей сегмента SUV.

Среди новых китайских SUV в прошлом месяце в РФ чаще всего продавались модели компаний: Chery (1967 ед.), Haval (1640 ед.), Geely (1125), Changan (310 ед.) и FAW (116 ед.).

Среди китайских моделей SUV российские автолюбители чаще покупали: Chery Tiggo (1858 ед.), Haval F7 (757 ед.), Geely Coolray (463 ед), Geely Atlas (458 ед.) и Haval F7x (443 ед.).

Напомним, по данным Китайской ассоциации автопроизводителей, китайские автокомпании экспортировали в феврале 2021 года 105 тыс. автомобилей. Это на 12,5% меньше по сравнению с январем текущего года и в 1,3 раза больше, чем в феврале прошлого года.

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