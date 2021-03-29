Челябинск, , 12:23 — REGNUM В Челябинской области житель Сосновского района уедет в колонию за хищение у граждан почти 11 млн рублей. Это он делал под предлогом извлечения прибыли от торговли ценными бумагами, сообщает пресс-служба облпрокуратуры.

Приговор 54-летнему гражданину вынес райсуд. Его признал виновным в мошенничестве в особо крупном размере. Было установлено, что преступления совершались в 2017—2018 годах. Всего от него пострадали семь человек, с ними он заключил договоры займа под предлогом вложения их денег в трейдерскую деятельность. Однако фактически средства были похищены.

Суд назначил ему пять лет заключения. Отбывать их он будет в колонии общего режима.