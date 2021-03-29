Москва, , 12:22 — REGNUM Главы МИД России и Панамы Сергей Лавров и Эрика Муйнес обменялся поздравительными посланиями по случаю 30-летия установления дипломатических отношений между двумя странами. Об этом 29 марта сообщили в МИД РФ.

«В своем обращении Лавров отметил пройденный Россией и Панамой путь становления дружественных и равноправных отношений, продуктивного и обоюдовыгодного взаимодействия в различных форматах», — сообщили в российском внешнеполитическом ведомстве.

Также глава МИД России подчеркнул близость подходов наших стран к построению многополярного, демократического и безопасного миропорядка. Лавров выразил уверенность, что совместными усилиями двум странам удастся продвинуться к дальнейшему раскрытию потенциала в различных областях.

Напомним, ранее сообщалось, что Панама готова разрешить использование в стране российской вакцины от коронавируса «Спутник V». В письме о намерениях, подписанном главой Минздрава Луисом Франсиско Сукре, говорится о том, что правительство Панамы «готово выдать разрешение на экстренное применение вакцины «Спутник V».