Севастополь, , 12:22 — REGNUM Вакцинацию от коронавируса в Севастополе по данным на 29 марта прошли 19 376 человек, оба компонента вакцины получили 12 459 жителей. Данные опубликованы правительством города-героя.

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В городе работает 11 пунктов вакцинации во всех районах. Применяют вакцину «Спутник V», её вводят двукратно с интервалом в три недели. По данным на 29 марта поступило около 22 тысяч доз вакцины. Случаев осложнений после прививки в Севастополе не зарегистрировано.

Как сообщало ИА REGNUM, массовая вакцинация в Севастополе началась 8 февраля 2021 года. По данным статистики на 2020 год, в Севастополе постоянно проживали около 450 тыс. жителей, по данным властей, фактическое число жителей может достигать 700 тыс. человек.