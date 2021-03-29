Нур-Султан, , 12:21 — REGNUM Первый компонент вакцины против коронавируса в Казахстане получил 122 701 человек, сообщили 29 марта в телеграм-канале межведомственной комиссии по нераспространению COVID-19.

Второй компонент вакцины получили 31 422 человека. На начальном этапе в республике использовалась вакцина «Спутник V», привезенная из России. В настоящее время производство российского препарата наладили в Караганде.

В апреле в Казахстане планируют начать использовать вакцину собственного производства QazCovidIN. С апреля в городах республики стартует всеобщая вакцинация. Прививочные пункты планируют открыть в общественных местах.

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