Москва, , 12:20 — REGNUM Новый состав Центральной избирательной комиссии РФ продолжит работать над повышением доверия граждан к выборам. Такой главную задачу Центризбиркома видит руководитель ЦИК Элла Памфилова.

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На первом заседании нового состава ЦИК 29 марта она подчеркнула, что за последние пять лет работы Центризбиркома был сделан «огромный задел» на будущее, который и дальше планируется развивать.

«Будем продолжать работать на повышение доверия наших избирателей, наша главная цель — легитимность выборов, признание выборов нашими избирателями», — подчеркнула Памфилова.

Как сообщало ИА REGNUM, ранее в ходе первого заседания член ЦИК РФ Людмила Маркина предложила выдвинуть кандидатуру главы прошлого состава ЦИК РФ Эллы Памфиловой на аналогичную должность в новом созыве. Помимо Памфиловой, на пост главы ЦИК РФ претендует другой член созыва — Александр Курдюмов.

Срок полномочий прежнего состава ЦИК истёк 28 марта.

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