Абакан, , 12:18 — REGNUM В Хакасии возбуждено уголовное дело о халатности (ч. 1 ст. 293 УК РФ) должностных лиц системы здравоохранения при лекарственном обеспечении льготников. Об этом ИА REGNUM сообщили 29 марта в Главном следственном управлении СКР по Красноярскому краю и Хакасии.

Уточняется, что дело возбуждено по результатам процессуальной проверки по материалам, поступившим из прокуратуры Хакасии.

По версии следствия, с 2019-го по 2020 годы должностные лица министерства здравоохранения Хакасии при имеющихся лимитах бюджетных обязательств по федеральной и региональной льготе несвоевременно инициировали проведение аукционов на закупки по поставке жизненно необходимого лекарственного препарата. Речь идёт об инсулине для льготной категории граждан на 2021 год.

Также в период аукционных процедур при наличии финансирования не осуществлялись бесконкурентные закупки инсулина для обеспечения больных сахарным диабетом.

В итоге, по данным ведомства, возникла угроза жизни и здоровью людей, которые не получали инсулин по выписанным рецептам от одного до трёх месяцев.

Устанавливаются обстоятельства произошедшего. Расследование продолжается.

Как сообщало ИА REGNUM, в СМИ сложившуюся в Хакасии ситуацию назвали «инсулиновым» скандалом. Прокуратура внесла представление в адрес главы региона Валентина Коновалова.

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